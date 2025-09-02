قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية مع رئيسة سلوفينيا
الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذا المحافظة
الأهلي يقترب من مدرب عالمي بعد فشل مشروع ريبيرو
الحكومة توافق على إنشاء عدد من الجامعات الخاصة.. تفاصيل
شوبير يكشف مفاجأة عن أحمد الكاس: أبوه منعه يروح الأهلي
سدد الله جهودكم.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي
وزير خارجية إيطاليا: نرفض الاستيطان الإسرائيلي وسنعترف بفلسطين في الوقت المناسب
مفاوضات مجموعة العشرين تركز على استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين
تركيا.. حريق ضخم في عدة محال داخل سوق تجاري باسطنبول
أردوغان ينتقد قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات الفلسطينيين
موجة حر شديدة تواجه البلاد.. ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟
حكم منح البنات ممتلكات في حياة الوالدين لضمان حقوقهن بعد الوفاة.. أزهري يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إجازة حج مدفوعة ..قانون العمل الجديد يوسع مظلة الإجازات

الحج
الحج

دخلت مواد الإجازات في قانون العمل الجديد حيز التنفيذ أمس، لتفتح صفحة جديدة من المزايا والتسهيلات للعاملين بالقطاع الخاص، وفي مقدمتها إقرار إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمرة واحدة طوال مدة الخدمة بعد خمس سنوات من العمل المتصل.

توسيع مظلة الاجازات 

ويأتي القانون الجديد ليعكس نهجًا أكثر شمولًا في تنظيم الإجازات، حيث منح العاملين إجازات سنوية متدرجة تبدأ من 15 يومًا في السنة الأولى، وتصل إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز الخمسين، فيما ارتفعت إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مع إضافة 7 أيام للعمال في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.

كما نص القانون على 7 أيام إجازة عارضة سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين، إلى جانب إجازة طارئة جديدة للآباء يوم ولادة أطفالهم، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. ومنح الطلاب والعاملين المتقدمين للامتحانات الحق في تحديد موعد إجازاتهم السنوية أو الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان.

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، أتاح القانون فترات مرنة تتدرج بين أجر كامل وأجر جزئي وفق المدد التي يحددها التقرير الطبي، مع إمكانية الجمع بين الإجازة المرضية ورصيد الإجازات السنوية.

وشددت التشريعات الجديدة على عدم جواز تنازل العامل عن إجازته السنوية أو تجزئتها في حالة ذوي الإعاقة أو العاملين ممن لديهم أطفال، مع إلزام أصحاب الأعمال بتسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابلها كل ثلاث سنوات.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه المواد جاءت نتاج توافق مجتمعي واسع استمر سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن القانون حظي بنسبة رضا بلغت 95% في استطلاع رأي حكومي، ولاقى قبولًا من المنظمات الدولية، معتبرًا إقراره "معادلة صعبة" نجحت في الموازنة بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

قانون العمل الجديد مواد الإجازات القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر فريضة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير الخارجية البلجيكي

بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محمود بصل: غزة تحت النار و85% من بنيتها التحتية مدمرة

الخارجية القطرية

الخارجية القطرية: على المجتمع الدولي تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل

أرشيفية

الخارجية القطرية: إسرائيل ترفض الاستجابة لمبادرات وقف إطلاق النار

بالصور

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟
كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟
كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

بعد نشرها فيديوهات خادشة والإفراج عنها.. 5 معلومات عن الراقصة بوسي

بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي
بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي
بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي

طريقة عمل الفولية

طريقة عمل الفولية
طريقة عمل الفولية
طريقة عمل الفولية

إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إسراء عبد الفتاح تخطف الانظار بهذه الاطلالة
إسراء عبد الفتاح تخطف الانظار بهذه الاطلالة
إسراء عبد الفتاح تخطف الانظار بهذه الاطلالة

فيديو

نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

فريدة سيف النصر والتيك توك

فريدة سيف النصر تلجأ للنقابة والنائب العام لمواجهة حملات التشهير على تيك توك

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

المزيد