سينر يكتب التاريخ في أمريكا المفتوحة ويصطدم بمواطنه موسيتي في ربع النهائي

نجح الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا وحامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في خطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوز كاسح على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بثلاث مجموعات نظيفة بواقع (6-1)، (6-1)، (6-1)، في مباراة لم تستغرق أكثر من ساعة و21 دقيقة فجر اليوم الثلاثاء، ليوقع على أسرع انتصار في نسخة هذا العام من منافسات فردي الرجال.

المباراة جاءت من طرف واحد، حيث تمكن سينر من كسر إرسال منافسه 8 مرات، رغم أن بوبليك دخل اللقاء دون أن يفقد إرساله في الأدوار الثلاثة السابقة، وهو ما يعكس قوة أداء الإيطالي الشاب الذي واصل هيمنته على مجريات اللقاء منذ بدايته.

وفي تصريحات أعقبت الفوز، أبدى سينر سعادته الكبيرة بهذا المستوى، قائلاً: "أنا سعيد للغاية، هذه أول مرة ألعب فيها هذا العام خلال الفترة المسائية وصنع ذلك فارقًا كبيرًا. أشكر الجماهير التي حضرت لدعمي، إنها لحظة استثنائية بالنسبة لنا كلاعبين".

الإنجاز لم يتوقف عند حدود التأهل، إذ سجل سينر، بعمر 24 عامًا و8 أيام، رقمًا تاريخيًا بكونه أصغر لاعب في العصر الحديث يصل إلى ربع نهائي البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في موسمين متتاليين، متفوقًا على الرقم السابق المسجل باسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (24 عامًا و99 يومًا)، وفقًا لإحصاءات "أوبتا".

كما عزز سينر سجله المذهل كمصنف أول عالميًا برفع رصيده إلى 75 انتصارًا في 82 مباراة، ليجاور أساطير اللعبة، حيث لم يتفوق عليه في سرعة الوصول إلى هذا العدد من الانتصارات سوى السويدي بيورن بورج (78 فوزًا) والأمريكي جيمي كونرز والسويسري روجر فيدرر (81 فوزًا لكل منهما).

وفي الدور المقبل، سيصطدم سينر بمواطنه الإيطالي لورينزو موسيتي، الذي تأهل بدوره بعد أداء لافت أمام الإسباني جاومي مونار، حيث تغلب عليه بثلاث مجموعات دون رد (6-3)، (6-0)، (6-1)، ليبلغ أول ربع نهائي في بطولات الجراند سلام على الملاعب الصلبة خلال مسيرته.

موسيتي، الذي عانى في الفترة الأخيرة بعد حصده انتصارًا واحدًا فقط في أربع مباريات قبل دخوله منافسات أمريكا المفتوحة، لم يتمالك مشاعره عقب التأهل، قائلاً: "الشهر الماضي كان صعبًا جدًا، كنت محبطًا من مستواي ونتائجي، لكن هذه طبيعة التنس؛ لحظات صعود وهبوط، والمهم أن تبقى قويًا ذهنيًا، وهذا ما فعلته في الأسبوعين الماضيين، أنا فخور بنفسي للغاية".

المواجهة المقبلة بين سينر وموسيتي تحمل طابعًا تاريخيًا، فهي المرة الأولى التي يلتقي فيها ثنائي إيطالي في ربع نهائي بطولة جراند سلام، مع تفوق سينر في المواجهات المباشرة بنتيجة (2-0).

وعن هذه القمة الإيطالية الخالصة، قال سينر: "من الرائع أن نرى التنس الإيطالي في قمة مستواه حاليًا، لدينا العديد من المواهب بأساليب متنوعة، ووجود لاعب إيطالي في نصف النهائي سيكون أمرًا مميزًا للغاية".