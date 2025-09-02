قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي
الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024
إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان
بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة
مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة
العدد الأكبر منذ أشهر..الصحة بغزة: 185 شهيدا بسبب سوء التغذية خلال أغسطس
قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي
إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه
السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا
خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟
رياضة

سينر يكتب التاريخ في أمريكا المفتوحة ويصطدم بمواطنه موسيتي في ربع النهائي

يانيك سينر
يانيك سينر
إسلام مقلد

نجح الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا وحامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في خطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوز كاسح على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بثلاث مجموعات نظيفة بواقع (6-1)، (6-1)، (6-1)، في مباراة لم تستغرق أكثر من ساعة و21 دقيقة فجر اليوم الثلاثاء، ليوقع على أسرع انتصار في نسخة هذا العام من منافسات فردي الرجال.

المباراة جاءت من طرف واحد، حيث تمكن سينر من كسر إرسال منافسه 8 مرات، رغم أن بوبليك دخل اللقاء دون أن يفقد إرساله في الأدوار الثلاثة السابقة، وهو ما يعكس قوة أداء الإيطالي الشاب الذي واصل هيمنته على مجريات اللقاء منذ بدايته.

وفي تصريحات أعقبت الفوز، أبدى سينر سعادته الكبيرة بهذا المستوى، قائلاً: "أنا سعيد للغاية، هذه أول مرة ألعب فيها هذا العام خلال الفترة المسائية وصنع ذلك فارقًا كبيرًا. أشكر الجماهير التي حضرت لدعمي، إنها لحظة استثنائية بالنسبة لنا كلاعبين".

الإنجاز لم يتوقف عند حدود التأهل، إذ سجل سينر، بعمر 24 عامًا و8 أيام، رقمًا تاريخيًا بكونه أصغر لاعب في العصر الحديث يصل إلى ربع نهائي البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في موسمين متتاليين، متفوقًا على الرقم السابق المسجل باسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (24 عامًا و99 يومًا)، وفقًا لإحصاءات "أوبتا".

كما عزز سينر سجله المذهل كمصنف أول عالميًا برفع رصيده إلى 75 انتصارًا في 82 مباراة، ليجاور أساطير اللعبة، حيث لم يتفوق عليه في سرعة الوصول إلى هذا العدد من الانتصارات سوى السويدي بيورن بورج (78 فوزًا) والأمريكي جيمي كونرز والسويسري روجر فيدرر (81 فوزًا لكل منهما).

وفي الدور المقبل، سيصطدم سينر بمواطنه الإيطالي لورينزو موسيتي، الذي تأهل بدوره بعد أداء لافت أمام الإسباني جاومي مونار، حيث تغلب عليه بثلاث مجموعات دون رد (6-3)، (6-0)، (6-1)، ليبلغ أول ربع نهائي في بطولات الجراند سلام على الملاعب الصلبة خلال مسيرته.

موسيتي، الذي عانى في الفترة الأخيرة بعد حصده انتصارًا واحدًا فقط في أربع مباريات قبل دخوله منافسات أمريكا المفتوحة، لم يتمالك مشاعره عقب التأهل، قائلاً: "الشهر الماضي كان صعبًا جدًا، كنت محبطًا من مستواي ونتائجي، لكن هذه طبيعة التنس؛ لحظات صعود وهبوط، والمهم أن تبقى قويًا ذهنيًا، وهذا ما فعلته في الأسبوعين الماضيين، أنا فخور بنفسي للغاية".

المواجهة المقبلة بين سينر وموسيتي تحمل طابعًا تاريخيًا، فهي المرة الأولى التي يلتقي فيها ثنائي إيطالي في ربع نهائي بطولة جراند سلام، مع تفوق سينر في المواجهات المباشرة بنتيجة (2-0).

وعن هذه القمة الإيطالية الخالصة، قال سينر: "من الرائع أن نرى التنس الإيطالي في قمة مستواه حاليًا، لدينا العديد من المواهب بأساليب متنوعة، ووجود لاعب إيطالي في نصف النهائي سيكون أمرًا مميزًا للغاية".

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
قافلة طبية
طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة
طريقة عمل باستا باللبن والطحينة
طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

