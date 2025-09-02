برلمانية: دبلومة "التوكاتسو" تمثل نقلة نوعية لمعلم المستقبل

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن إطلاق أول دبلومة "مصري–ياباني" لإعداد معلم أنشطة التوكاتسو يُعد محطة فارقة في تاريخ التعليم المصري، ويعكس التزام الدولة بتحويل التعليم إلى تجربة متكاملة تهتم ببناء الشخصية وترسيخ المهارات الحياتية والمجتمعية.

إدخال نموذج التوكاتسو في إعداد المعلمين

وأوضحت "الكسان" في تصريح لـ صدي البلد ، أن إدخال نموذج التوكاتسو في إعداد المعلمين يُترجم عمليًا التوجيهات الرئاسية التي تدعو إلى تطوير الكوادر التعليمية ومواءمة البرامج الأكاديمية مع الاحتياجات العالمية، مؤكدًة أن الدبلومة تُسهم بشكل ملموس في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسية الخريجين.

وأشادت "الكسان" بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الجامعات، والجهات الشريكة، في وضع استراتيجية متكاملة تعتمد على الشراكة الدولية والتدريب العملي داخل المدارس المصرية–اليابانية، مما يعكس قوة التعاون المصري الياباني في مجال التعليم.

كما أكدت أن البرنامج سيسهم في إعداد جيل جديد من المعلمين يمتلكون أدوات تربوية متقدمة ومهارات عملية تؤهّلهم لبناء بيئة تعليمية محفزة، كما أنه يمثل نموذجًا يمكن تطويره لاحقًا لتغطية محافظات أخرى وتخصصات أكثر، في إطار أهداف رؤية مصر 2030.