رياضة

المقاولون العرب يوافق على قضاء لاعبه عمر ثروت فترة معايشة بالمجر

عمر ثروت
عمر ثروت
إسلام مقلد

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، على سفر لاعب الناشئين عمر ثروت، مواليد 2007، لقضاء فترة معايشة مع نادي جيور اف سي المجري.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم النادي لاحتراف لاعبيه في الأندية الأوروبية واستمرارا لسياسة النادي في منح الفرص للاعبيه للاحتكاك بمدارس أوروبية مختلفة وتسهيل احترافهم خارجيا كونه أكثر الأندية المصرية تصديرا للمواهب.

وتلقى النادي خطابًا رسميًا من النادي المجري يطلب فيه الموافقة على فترة المعايشة، حيث أبدى المقاولون العرب ترحيبه بالعرض. 

تأتي هذه الفرصة في إطار اتفاق بين النادي والدكتور محمد حسن، وكيل التسويق الرياضي لشركة Hafra Sport .

ومن المقرر أن يسافر اللاعب غدًا، الثلاثاء 2 سبتمبر، ليقضي أسبوعين مع الفريق المجري الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن سياسة النادي معروفة للجميع وتفتح كل الآفاق أمام احتراف اللاعبين خارجيا مؤكدا على تقديم النصائح للاعب بأهمية الالتزام وتقديم صورة جيدة تعكس سمعة النادي المرموقة خارجياً. 

وأشار فتحي إلى أن النادي أخرج العديد من الأساطير المصرية للملاعب الأوروبية وعلى رأسهم نجم مصر وليفربول محمد صلاح والنجم محمد النني وقبلهم عبد الستار صبري وآخر المواهب عمر فايد وبلال مظهر كما تم السماح لعدد كبير بقضاء فترات معايشة في سن مبكرة. 

كما أوضح فتحي أن النادي يسعى دائمًا لتوفير فرص المعايشة والاحتراف، متمنيًا النجاح لعمر ثروت في رحلته وأن يكون سفيرًا مشرفًا لنادي المقاولون العرب في المجر.

نادي المقاولون العرب عمر ثروت نادي جيور اف سي المجري

