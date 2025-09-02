القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

التهنئة بمولد النبوي

وجاء في نص البرقية:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. ونرجو من الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الشعب المصري العظيم بالسلام والازدهار، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما وجّه رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إلى جانب السادة الوزراء والمحافظين ووكلاء مجلس النواب.