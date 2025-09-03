متوسط أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية- أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 158.03 جنيه.

سعر البيع: 158.94 جنيه.

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا- أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.94 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.18 جنيه.

سعر البيع: 13.22 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 127.42 جنيه.

سعر البيع : 128.83 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.30 جنيه.

سعر البيع: 13.32 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 67.86 جنيه.

سعر البيع: 68.60 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 124.64 جنيه.

سعر البيع: 126.15 جنيه.

وشهدت أسعار العملات العربية في مصر تراجعا خلال الشهر الماضي، بتزامن مع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي.