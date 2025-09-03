قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو ولاعبو البرتغال يودّعون دييجو جوتا في حفل تأبين مؤثر .. شاهد
زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى
بهدف التجسّس العسكري.. إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أوفيك 19»
أسامة عرابي: «ريبيرو» لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي
اختل توازنه| مصرع شخص من الطابق التاسع بميت غمر والتحقيقات تكشف التفاصيل
ثورة طبية هائلة.. التنبؤ بالنوبات القلبية عن طريق الذكاء الصناعي | تفاصيل
كنت نايم ودي أسوأ حاجة في الدنيا.. أحمد السعدني يكشف كواليس تلقيه خبر وفاة والده
أمير عبدالحميد يُقدّم طلبًا لاتحاد الكرة للانضمام لجهاز الأهلي وترك المنتخب
أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر
بعد طرده أمام وادي دجلة.. «الونش» يرد على عقوبة الزمالك بآية قرآنية | شاهد
يحصلون على 0.8% فقط من التمويل|قمة العشرين في مصر: صغار المزارعين مفتاح حل أزمة الغذاء العالمية
شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الأربعاء

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية- أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 158.03 جنيه.

سعر البيع: 158.94 جنيه.

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا- أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.94 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.18 جنيه.

سعر البيع: 13.22 جنيه. 

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

 سعر الشراء: 127.42 جنيه.

 سعر البيع : 128.83 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.30 جنيه.

سعر البيع: 13.32 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 67.86 جنيه.

سعر البيع: 68.60 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 124.64 جنيه.

سعر البيع: 126.15 جنيه.

وشهدت أسعار العملات العربية في مصر تراجعا خلال الشهر الماضي، بتزامن مع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات العربية الدينار الكويتي الريال العماني الدينار الأردني الريال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

الإيجار القديم

الإسكان حسمت الأمر.. هل يحصل مستأجرو الإيجار القديم على شقق بمساحات أصغر؟

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

جانب من الحادث

إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور

ترشيحاتنا

الإفتاء

حكم أخذ نسبة من أجر العمال مقابل توفير فرصة عمل لهم؟.. الإفتاء يجيب

الإفتاء

أمين الإفتاء: نزول إفرازات بنية بعد النفاس لا تبطل الصلاة إلا بشروط

الجامع الأزهر

بحضور قيادات سياسية ودينية.. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي غدا

بالصور

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد