أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي.. إيزاك في الصدارة

كشفت شبكة “فوت ميركاتو”، عن قائمة أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي، بعد إغلاق باب القيد في الدوريات الأوروبية الكبرى، أمس الإثنين.

وتعد صفقة انتقال السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، مقابل 144 مليون يورو.

أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي



1) ألكسندر إيزاك (من نيوكاسل إلى ليفربول): 144 مليون يورو

2) فلوريان فيرتز (من باير ليفركوزن إلى ليفربول): 125 مليون يورو

3) هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت - ليفربول): 95 مليون يورو

4) نيك فولتيماد (شتوتجارت - نيوكاسل): 85 مليون يورو

5) بنيامين سيسكو (لايبزيج - مانشستر يونايتد): 76.5 مليون يورو

6) فيكتور أوسيمين (نابولي - جلطة سراي): 75 مليون يورو

7) برايان مبيومو (برينتفورد - مانشستر يونايتد): 75 يورو

8) ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد): 74.2 مليون يورو

9) لويس دياز (ليفربول - بايرن ميونيخ): 70 مليون يورو

10) مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد - أرسنال): 70 مليون يورو