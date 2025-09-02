أم 4 أطفال ورزقها الله بحمل جديد لا تقوى على تربيته.. هل يجوز لها الإجهاض؟

ردت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، على سؤال تقول صاحبته إنها لجأت للإجهاض بمجرد علمها بالحمل لأن لديها 4 أبناء ولا تقوى جسديًا على تربيتهم واستفسرت عن كفارة ذلك.

وقالت خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن خطوة الإجهاض فيها حرمة شديدة، موضحة أن الحمل قدر من رب العالمين يجب الرضا به.



ولفتت إلى أن الإجهاض تم إجازته في حالة واحدة فقط وهي أن يكون هناك ضرر على حياة ومصلحة الأم وهنا الطبية الثقة تشرع في أمر الإجهاض وتخبر الأزواج بهذا الأمر.

وأكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن تعب الأم وكونها لا تقوى على تربية أبناء جدد لا يجيز لها عملية الإجهاض، موضحة أن تحديد النسل حرام شرعًا.

وأردفت أن الإسلام أجاز تنظيم النسل وهذا عرفناه عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، حينما قالوا كنا نعزل على عهد رسول الله.



