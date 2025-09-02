أستاذ علاقات دولية: مصر تتحرك سياسيًا وإنسانيًا لمواجهة المخططات الإسرائيلية

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تتعامل مع التصعيد الإسرائيلي كأنه حرب، ولكن بأدوات القوة الناعمة، في إشارة إلى التحركات المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني دفاعًا عن القضية الفلسطينية.

وأشار عاشور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إلى أن التحرك المصري يتم على مستويين متوازيين: سياسيًا: من خلال التأكيد المستمر في جميع المحافل الدولية على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنسانيًا: عبر دعم إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية لضمان استمرار الحياة اليومية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن مصر تعمل على تشكيل جبهة دولية رافضة للمخططات الإسرائيلية، وتحرص على تعبئة الرأي العام العالمي لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.