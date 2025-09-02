قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مناطق وأحياء بالجيزة تدخل دائرة اهتمام كبير من المحافظ
جوجل تحذر.. كيف تحمي حساباتك من الاختراق؟
مبلغ ضخم .. كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي؟
الإفتاء: يجوز شرعا صيام يوم المولد النبوي الشريف
أعاد 45 ألف جنيه عثر عليها عقب حادث القطار.. محافظ مطروح يكرم أحد شباب الضبعة
ترامب تعليقا على شائعة وفاته: إنه أمر جنوني.. كنت نشطا وبصحة جيدة
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس بمركز الحسينية إلى 33 مصابا وحالة وفاة
بعد أزمة عبير الأباصيري.. الصحة تعلن تفاصيل مجانية الطوارئ بالمستشفيات
ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025
استجابة لصدى البلد.. حملة لإزالة القمامة وتطهير مياه الشرب لأهالي الخصوص
وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي.. والنحاس قائما بأعمال المدير الفني
فتح: منع رئيس فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة تصرف غير مقبول دبلوماسيا وقانونيا
محافظات

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد البحر بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

 
شهد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم ، احتفال الاوقاف بالمولد النبوي الشريف بمسجد البحر بمدينة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و الأستاذ الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب و وكيل لجنة الشئون الدينية و رئيس جامعة الأزهر الأسبق و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ وفضيلة الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم و ابتهالات وتواشيح دينية ، و خطبة ألقاها مدير المديرية جاءت حول مولد نبى الرحمة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم ، وسيرته العطرة واخلاقه وشخصياته .

فيما وقد توجه " المحافظ " بخالص التهانى إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و شعب مصر الكريم وأبناء محافظة دمياط بهذه المناسبة الشريفة ، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابى المولد

