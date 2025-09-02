الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد البحر بدمياط



شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم ، احتفال الاوقاف بالمولد النبوي الشريف بمسجد البحر بمدينة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و الأستاذ الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب و وكيل لجنة الشئون الدينية و رئيس جامعة الأزهر الأسبق و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ وفضيلة الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم و ابتهالات وتواشيح دينية ، و خطبة ألقاها مدير المديرية جاءت حول مولد نبى الرحمة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم ، وسيرته العطرة واخلاقه وشخصياته .

فيما وقد توجه " المحافظ " بخالص التهانى إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و شعب مصر الكريم وأبناء محافظة دمياط بهذه المناسبة الشريفة ، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات