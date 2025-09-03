قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل .. فصل الكهرباء عن 4 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ
«ميكالي»: كنت قريبًا من تدريب الزمالك.. ولهذا السبب فشلت المفاوضات
«اللي الأهلي عايزه بيعمله».. تعليق قوي من عادل عبدالرحمن حول ملف تجديد إمام عاشور
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية
روسيا تعلن إسقاط 27 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق أراضيها
بسبب تهديدات الحوثيين.. نتنياهو ينقل جلسة الكابينيت إلى ملجأ سري مُحصّن
بالتزامن مع احتفالات بكين.. ترامب يتهم الصين وروسيا وكوريا بالتآمر ضد أمريكا
الجريدة الرسمية تنشر أسعار شحن السيارات الكهربائية
عادل عبدالرحمن: حسام حسن مهاجم «مصنوع».. والموهبة اتعملت عشان «الخطيب»
الخطيب يمنح عماد النحاس 24 ساعة لتشكيل جهازه الفني
احتفالات بكين التاريخية تجمع رؤساء الدول لاستعراض القوة والدبلوماسية
وزير بريطاني سابق: لا يمكن معاقبة شعب بأكمله بسبب «حماس».. والغرب يواجه اختبارًا أخلاقيًا |فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: التدفقات الاستثمارية انعكاس مباشر لرؤية القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادي

محمد الشعراوي

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات واحتلالها المرتبة التاسعة عالميًا بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، معتبرا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أن هذا التقدم يعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستمرار في تحقيق النمو رغم التحديات العالمية.

وأشار إلى أن ما تحقق جاء نتيجة واضحة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها القيادة السياسية، وما تبعها من تحسينات في بيئة الاستثمار، سواء عبر البنية التحتية القوية، أو الحوافز التشريعية والضريبية، أو الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن موقع مصر الاستراتيجي، وتنوع اقتصادها، وامتلاكها قوة عمل شابة تتجاوز 32 مليون فرد، جميعها عوامل أساسية جعلت منها وجهة جاذبة للمستثمرين، وهو ما يعزز فرص التحول إلى مركز إقليمي ودولي للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية.

واختتم البلشي أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة.

مجلس الشيوخ جذب الاستثمارات السياسات الاقتصادية الاقتصاد المصري الاستثمار

