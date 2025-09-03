برلماني: التدفقات الاستثمارية انعكاس مباشر لرؤية القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادي

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات واحتلالها المرتبة التاسعة عالميًا بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، معتبرا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أن هذا التقدم يعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستمرار في تحقيق النمو رغم التحديات العالمية.

وأشار إلى أن ما تحقق جاء نتيجة واضحة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها القيادة السياسية، وما تبعها من تحسينات في بيئة الاستثمار، سواء عبر البنية التحتية القوية، أو الحوافز التشريعية والضريبية، أو الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن موقع مصر الاستراتيجي، وتنوع اقتصادها، وامتلاكها قوة عمل شابة تتجاوز 32 مليون فرد، جميعها عوامل أساسية جعلت منها وجهة جاذبة للمستثمرين، وهو ما يعزز فرص التحول إلى مركز إقليمي ودولي للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية.

واختتم البلشي أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة.