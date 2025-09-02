محمد نجاتي عن مشاركته في "الحشاشين": طلبت الدور بنفسي لأول مرة بحياتي

كشف الفنان محمد نجاتي كواليس انضمامه إلى مسلسل الحشاشين، الذي شارك في بطولته النجم كريم عبد العزيز، مؤكدًا أن تلك التجربة كانت مختلفة تمامًا عن كل أعماله السابقة، بل وصل الأمر إلى أنه بادر بنفسه بطلب المشاركة في العمل.

وقال نجاتي خلال لقاء مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "لأول مرة في حياتي، أطلب المشاركة في عمل فني، كنت أتصفح هاتفي وشاهدت برومو مسلسل الحشاشين، وعلى الرغم من أنني لم أكن ضمن البرومو، شعرت بأنني جزء من هذا العمل، رأيت نفسي فيه دون أن أكون ظاهرًا فعليًا، وهذا ما دفعني للتواصل مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال".

وأضاف: "قلت له صراحة: أريد أن أشارك في هذا المسلسل، حتى لو في مشهد واحد أو حلقة واحدة فقط، لكنه أخبرني حينها أن كل الأدوار قد تم توزيعها بالفعل، ولا توجد إمكانية، لكني أصررت، وقلت له إنني أتحدث عن هذا المسلسل تحديدًا، وليس عن عمل آخر."

وتابع نجاتي: "بعد نحو نصف ساعة فقط، فوجئت باتصال من الشركة المنتجة، وتم ترشيحي وتوقيع التعاقد على دور مهم يمتد إلى 4 أو 5 حلقات تقريبًا في نهاية المسلسل، شعرت وقتها وكأن أبواب السماء قد فُتحت، فكانت لحظة استثنائية بالنسبة لي."