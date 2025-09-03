معاقبته بالسجن 15 عامًا.. تفاصيل مثيرة في واقعة مقتـ.ـل شاب علي يد سائق بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لسائق، لاتهامه بقتل شاب بعدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، أحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وأحالت النيابة العامة المتهم "خالد س. م. م. ب"، 18 سنة، سائق، مقيم شارع أبو الهوايل، الخصوص - القليوبية، في الجناية رقم 1841 لسنة 2025 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 585 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه "أحمد السعيد الشحات السيد محمد" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن تعدى عليه بلكمه بالأيدي فتدخل الأهالي لفض النزاع بينهم، فلم يمتثل لهم، وعاد إلى المجني عليه مستوليًا على سلاح أبيض "مطواة"، ومواليًا التعدي عليه بثلاث طعنات قاتلة في جسده، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به إصابته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على الفور.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة".