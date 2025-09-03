«ميكالي» يُعلّق على تواصل حسام حسن مع لاعبي الأولمبي استعدادًا للمنتخب الأول

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، كواليس رحيله عن تدريب الفراعنة.

وقال ميكالي، في تصريحات للإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "اتحاد الكرة رأى أن القرار هو الأنسب في هذه الفترة، ولكنني حققت الكثير مع المنتخب الأولمبي وأتمنى لهم النجاح في الفترة المقبلة".

وأضاف: "تواجد هاني أبو ريدة ليس له علاقة برحيلي، وعلاقتي بجميع المسؤولين مميزة. هناك عوامل أخرى ليست مرتبطة بشخص معين، ولدي احترام كامل لجميع المسؤولين. لا أحب تضخيم الأمور".

وتابع: "كان هناك تركيز كامل من اللاعبين قبل مواجهة المغرب في الأولمبياد. وجود مفاوضات من الأندية مع بعض اللاعبين أمر طبيعي لأنهم مواهب جيدة، ولكن هذا لم يؤثر على تركيزهم، والجميع أدى دوره على أكمل وجه".

واستكمل ميكالي: "ليس لدي فكرة دقيقة حول تواصل حسام حسن مع بعض لاعبي المنتخب الأولمبي من أجل انضمامهم للمنتخب الأول، ولكن اللاعبين كانوا في كامل تركيزهم، وقد سمعت أنه تواصل مع بعض اللاعبين لتواجدهم مع المنتخب الأول".