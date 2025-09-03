صحة الإسكندرية تبحث التعاون مع وفد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية

استقبل الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفدًا من معهد الإنتاجية والجودة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور محمد حسن عبد ربه عميد المعهد، وبمشاركة الدكتور محمود الدماطي أستاذ الإدارة والجودة، والدكتورة هناء عامر، رئيس قسم تنمية الأعمال بالمعهد.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد التهنئة لسيادة وكيل الوزارة، كما جرى مناقشة سُبل وأوجه التعاون المشترك بين المعهد ومديرية الشؤون الصحية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتطوير الأداء المؤسسي ومختلف الدبلومات و البرامج التدريبية التي يمكن تنفيذيها في مجالات الجودة و الاعتماد من GAHAR و اقتصاديات الصحة و القيادة والادارة الصحية.

وقد أوضح الدكتور عبد ربه أن معهد الإنتاجية والجودة هو أحد صروح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري والمتخصص في مجالات الجودة والإدارة والإنتاجية، ،ويهدف إلى دعم المؤسسات من خلال برامج تدريبية واستشارية متقدمة، إضافةً إلى تقديم دبلومات مهنية ودراسات عليا، ماجستير و دكتوراة في عدة مجالات منها إدارة الجودة وإدارة الأعمال، بما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر ودعم استراتيجيات التطوير المؤسسي.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المديرية لدعم التدريب وبناء القدرات العلمية للكوادر البشرية و تعزيز التكامل مع الجهات الأكاديمية المتخصصة، تماشيا مع توجهات الدولة بتحسين الأداء المؤسسي و الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.