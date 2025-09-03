قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط البرامج الرياضية
تصعيد غير مسبوق في الاحتجاجات الإسرائيلية.. وشارع 1 تحت الحصار
بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى
الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي فرصة عظيمة لإحياء القيم والأخلاق المحمدية
إصابة 7 أشخاص بالتسمم الغذائي في المنيا
رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليم
دفاع ضحية طفل المرور يطالب بتعويض 200 ألف جنيه
الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة
الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر
انفوجراف..البورصة السلعية سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية للتسعير العادل عبر العرض والطلب
وزير الخارجية يطالب بالضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار بغزة
أتربة نتيجة صيانة المبنى.. محافظة القاهرة تنفي تصاعد أدخنة من سنترال رمسيس
محافظات

صحة الإسكندرية تبحث التعاون مع وفد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية

أحمد بسيوني

استقبل الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفدًا من معهد الإنتاجية والجودة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور محمد حسن عبد ربه عميد المعهد، وبمشاركة الدكتور محمود الدماطي أستاذ الإدارة والجودة، والدكتورة هناء عامر، رئيس قسم تنمية الأعمال بالمعهد.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد التهنئة لسيادة وكيل الوزارة، كما جرى مناقشة سُبل وأوجه التعاون المشترك بين المعهد ومديرية الشؤون الصحية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتطوير الأداء المؤسسي ومختلف الدبلومات و البرامج التدريبية التي يمكن تنفيذيها في مجالات الجودة و الاعتماد من GAHAR و اقتصاديات الصحة و القيادة والادارة الصحية.

وقد أوضح الدكتور عبد ربه أن معهد الإنتاجية والجودة هو أحد صروح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري والمتخصص في مجالات الجودة والإدارة والإنتاجية، ،ويهدف إلى دعم المؤسسات من خلال برامج تدريبية واستشارية متقدمة، إضافةً إلى تقديم دبلومات مهنية ودراسات عليا، ماجستير و دكتوراة في عدة مجالات منها إدارة الجودة وإدارة الأعمال، بما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر ودعم استراتيجيات التطوير المؤسسي.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المديرية لدعم التدريب وبناء القدرات العلمية للكوادر البشرية و تعزيز التكامل مع الجهات الأكاديمية المتخصصة، تماشيا مع توجهات الدولة بتحسين الأداء المؤسسي و الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

مضيفة مصر للطيران

أرشيفية

وزير التربية والتعليم

سعر الدولار في مصر

سامح حسين

حزب الإصلاح والنهضة

مصر القومي يشارك في ندوة "الانتخابات وبناء الأحزاب.. الطريق إلى حياة سياسية فاعلة"

النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

ودّع آلام المفاصل | 10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي الغضاريف

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

الهلال الأحمر يدفع بـ 2700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة | صور

أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

