قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شفاء الأورمان: التعاون مع معمل بريطاني لتعزيز دقة التشخيص الباثولوجي

شفاء الأورمان تعلن تعاوناً دولياً مع معمل بريطاني لتعزيز دقة التشخيص الباثولوجي
شفاء الأورمان تعلن تعاوناً دولياً مع معمل بريطاني لتعزيز دقة التشخيص الباثولوجي
شمس يونس

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر عن تفعيل تعاون دولي جديد مع معمل ديجانيسكا بالمملكة المتحدة، أحد أبرز المراكز العالمية الرائدة في مجال التشخيص الباثولوجي عن بُعد، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى رفع دقة التشخيص وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بالصعيد.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير مستشفيات شفاء الأورمان، إن هذا التعاون يفتح المجال أمام الأطباء لمشاركة الحالات النادرة والمعقدة مع نخبة من الخبراء الدوليين في مختلف فروع الأورام، مما يساهم في الوصول إلى أدق النتائج التشخيصية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل رؤية ودعم إدارة المستشفى، موضحًا أن د. نسرين مجدي كانت صاحبة المبادرة في إدخال جهاز ماسح الشرائح منذ عدة سنوات، بينما لعب د. محمد كمال دورًا رئيسيًا في إتمام التعاون مع المعمل البريطاني، إلى جانب الجهود الكبيرة لفريق معمل الباثولوجي بقيادة BMS ومنهم أحمد شعيب ومارينا صبري، الذين قاموا بتجهيز الشرائح ومتابعة أدق التفاصيل الفنية بما مكّن المستشفى من المشاركة بثقة في التعاون الدولي.

من جانبه، ثمّن محمود فؤاد – الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان – جهود أطباء وفريق معمل الباثولوجي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التشخيص الباثولوجي بمصر، وأضاف: “انفتاحنا على المعامل الدولية يتيح تبادل الخبرات مع خبراء عالميين، ويعزز قدرة أطبائنا على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة، بما ينعكس مباشرة على دقة التشخيص وخدمة المرضى”.

الاقصر شفاء الاورمان اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

النائبة مرفت الكسان

برلمانية: منصة تصدير العقار تعزز موارد الدولة وتدعم خطط الإصلاح الاقتصادي

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: كلمة الرئيس السيسي بالمولد النبوي تبعث الطمأنينة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الوعي: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد بين الدولة والمجتمع

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد