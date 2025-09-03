شفاء الأورمان: التعاون مع معمل بريطاني لتعزيز دقة التشخيص الباثولوجي

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر عن تفعيل تعاون دولي جديد مع معمل ديجانيسكا بالمملكة المتحدة، أحد أبرز المراكز العالمية الرائدة في مجال التشخيص الباثولوجي عن بُعد، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى رفع دقة التشخيص وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بالصعيد.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير مستشفيات شفاء الأورمان، إن هذا التعاون يفتح المجال أمام الأطباء لمشاركة الحالات النادرة والمعقدة مع نخبة من الخبراء الدوليين في مختلف فروع الأورام، مما يساهم في الوصول إلى أدق النتائج التشخيصية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل رؤية ودعم إدارة المستشفى، موضحًا أن د. نسرين مجدي كانت صاحبة المبادرة في إدخال جهاز ماسح الشرائح منذ عدة سنوات، بينما لعب د. محمد كمال دورًا رئيسيًا في إتمام التعاون مع المعمل البريطاني، إلى جانب الجهود الكبيرة لفريق معمل الباثولوجي بقيادة BMS ومنهم أحمد شعيب ومارينا صبري، الذين قاموا بتجهيز الشرائح ومتابعة أدق التفاصيل الفنية بما مكّن المستشفى من المشاركة بثقة في التعاون الدولي.

من جانبه، ثمّن محمود فؤاد – الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان – جهود أطباء وفريق معمل الباثولوجي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التشخيص الباثولوجي بمصر، وأضاف: “انفتاحنا على المعامل الدولية يتيح تبادل الخبرات مع خبراء عالميين، ويعزز قدرة أطبائنا على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة، بما ينعكس مباشرة على دقة التشخيص وخدمة المرضى”.