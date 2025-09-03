أحمد سامي يستغل فترة التوقف الدولي لعلاج أخطاء الاتحاد السكندري

قرر أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري خوض تدريبات تخصصية لمهاجمي الفريق خلال فترة توقف الدوري، لعلاج أزمة العقم التهديفي وعدم تسجيل أهداف كافية في المباريات.

وسجل الاتحاد السكندري 3 أهداف فقط في أول 5 مباريات من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويرغب أحمد سامي في زيادة حصيلة الأهداف المسجلة، من خلال تدريبات خاصة للمهاجمين واستغلال فترة التوقف الحالية لتصحيح أخطاء اللاعبين.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع نظيره سبورتنج في مباراة ودية غدا الخميس، وذلك في إطار استعدادات الفريق بقيادة أحمد سامي لاستكمال مشواره في بطولة الدوري الممتاز.

وحقق إنبي فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويسعي أحمد سامي المدير الفني للفريق في تصحيح مسار اللاعبين وتحقيق نتيجة إيجابية لتفادي غضب جماهير زعيم الثغر.