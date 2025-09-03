فيريرا يعيد ترتيب أوراق الزمالك: جلسات فردية ورسائل انضباطية للاعبين

يستعد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، لتنفيذ خطة شاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم، في محاولة لإعادة الأبيض إلى طريق الانتصارات، بعد الهزيمة أمام وادي دجلة بالجولة الخامسة من الدوري، إلى جانب معالجة الأزمات الفنية التي أثرت على استقرار الفريق في الفترة الماضية.

ويعمل فيريرا على قيادة ثورة تصحيح داخل القلعة البيضاء، تشمل الجوانب الفنية والانضباطية، إذ يسعى لإعادة بناء الثقة بين اللاعبين والجهاز الفني، وتطوير الأداء الجماعي للفريق، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في الفاعلية الهجومية.

ويعقد المدير الفني جلسة خاصة مع عدد من اللاعبين الذين لم يظهروا بالمستوى المنتظر أو غابوا عن التشكيل الأساسي، وهم: ناصر ماهر، أحمد حمدي، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ، وسيف الدين الجزيري.

وتهدف الجلسة إلى توجيه رسائل فنية وتحفيزية مباشرة، مع تأكيد أهمية الالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب، باعتبارهما أساسًا للمرحلة المقبلة.







