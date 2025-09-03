قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا يتحرك لحل أزمة الهجوم في الزمالك
هزار تحول لكارثة.. طالبان يعتديان على زميلهما بسلاح أبيض في الشرقية
احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا
بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو
السيطرة على حريق ضخم التهم مستودعا في مكة | صور
وزير الإسكان يعلن موعد التقديم على السكن البديل لـ الايجار القديم
رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس السيسي
رئيس الأركان الإسـرائيـلي: بدأنا تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط لمواجهة حمـاس
قمة مصرية بحرينية تؤكد عمق العلاقات.. دعم لمرشح اليونسكو وتنسيق مشترك لمواجهة تحديات المنطقة
حركة فتح: تصريحات سموترتيش تصعيد خطير يستدعي موقفا دوليا حازما
جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه
وائل غنيم: انقطعت عن المخدرات وحفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم
برلمان

بعد تصديق الرئيس.. قيمة بدل السهر والمبيت وحوافز أعضاء المهن الطبية الجديدة

الأطباء
الأطباء
عبد الرحمن سرحان

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 173 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014. 

حافز المناطق النائية

وبموجب القانون، يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي والصيادلة وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.

بدل السهر والمبيت

ويُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.

بدل مخاطر المهن الطبية

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع اخر:
2000 جنيه للأطباء البشريين.
1600 جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.
1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
1500 حنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

بدل السهر بدل المبيت مخاطر طبية بدل الاطباء الرئيس السيسي

