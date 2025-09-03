صرف حافز مناطق نائية يتراوح بين 200% و600% لهؤلاء العاملين

صدق الرئيس السيسي على قانون 173 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

جاء القانون في إطار التغيرات التي يشهدها القطاع الصحي، وسعيا لمواكبة استحداث تخصصات تعليمية جديدة، لا سيما خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بمسمياتها المختلفة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).

صرف حافز مناطق نائية يتراوح بين 200% و600% للعاملين بالمهن الطبية

واستهدف القانون لجديد إدماج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تحقيق المساواة في الحقوق والمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووفقا للقانون يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) و(600%) من الأجر الأساسي، وذلك لكل من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، والعاملين في التمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين المغتربين، العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية في كل من:

محافظات مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أي مناطق أخرى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها مناطق نائية.”