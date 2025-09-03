جامعة بنها تشارك في القمة العالمية الرابعة للشباب بمدينة قازان بروسيا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن مشاركة الطالبة ميسون محمد هاشم بكلية الطب بالجامعة في القمة العالمية الرابعة للشباب والتي أقيمت تحت عنوان "تعليم الفرد في عصر التغير العالمي: القيم والمسارات المهنية" بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان – روسيا، بحضور أكثر من 200 مندوب من 45 دولة، تضمنت البرازيل وبنجلاديش وقطر وكولومبيا والمكسيك والإمارات والسعودية وعُمان ونيجيريا والفلبين وجنوب افريقيا، ودولا أخرى.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن القمة العالمية الرابعة للشباب شهدت نقاشات ثرية حول التكنولوجيا والتعليم، والذكاء الاصطناعي، والأساليب الحديثة في بناء قدرات الشباب، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الوفود من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مشاركة الجامعة بالقمة العالمية تأتي في إطار حرصها على بناء قدرات الطلاب ومشاركتهم فى الفعاليات الدولية المختلفة.

من جانبها أعربت الطالبة ميسون محمد هاشم عن سعادتها بالمشاركة في القمة العالمية الرابعة للشباب، لافتة إلى الخبرات التي اكتسبتها من المشاركين من الدول الأخري حول دمج المهارات التكنولوجية مع التفكير النقدي والإبداع والوعي الثقافي .