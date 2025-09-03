خالد عكاشة: قمة شنجهاي للتعاون تؤكد فرضية برزت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قمة شنغهاي للتعاون تؤكد فرضية برزت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حين تابعت الصين عن قرب الأداء الغربي في مواجهة روسيا، ولاحظت حجم الاحتشاد الأمريكي ضد موسكو.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن بكين اتخذت قرارًا استراتيجيًا بتسريع حضورها الدولي، بعد أن كانت تتحرك بوتيرة متباطئة، مشيرًا إلى أن الصين بدأت منذ الحرب الروسية الأوكرانية في إظهار وجه جديد أكثر تقدمًا على المسرح الدولي، يقوم على انتقاد السياسات الأمريكية وخرقها للنظام الدولي.



وأضاف أن الصين تسعى لتقديم نفسها باعتبارها دولة كبرى لها صوت مسموع في صياغة النظام العالمي الجديد، مؤكدًا أنها لا تفوت فرصة لإبراز مكانتها الدولية وإظهار أنها قادمة بقوة إلى الساحة العالمية.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الصين توظف ما حققته من تقدم تكنولوجي في تعزيز صناعاتها العسكرية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى اقتحام المشهد الدولي كلاعب رئيسي في موازين القوى العالمية.