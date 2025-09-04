قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أستاذ زراعة كبد: العلاج الجيني سيزيد معدلات الأعمار لتقترب من 90 عامًا

زراعة الكبد
زراعة الكبد
محمد البدوي

قال الدكتور محمود المتيني، أستاذ زراعة الكبد ورئيس جامعة عين شمس السابق إن التطور المستقبلي في مجالات مثل العلاج الجيني وزراعة الأعضاء سيزيد من معدلات الأعمار لتقترب من 90 عامًا، وهو أمر يمكن توقعه وفقًا للعلم الحديث، مشددًا على أن ما ورد في تصريحات بوتين حول إمكانية وصول أعمار البشر إلى 150 عامًا يظل أمرًا "غير معقول" من الناحية العلمية.

وأكد الدكتور محمود المتيني أن الحوار الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بشأن زراعة الأعضاء وخلود البشر، يحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونه طرحًا علميًا واقعيًا.

رفع معدلات الأعمار

وأوضح "المتيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن التقدم الطبي أسهم في رفع معدلات الأعمار بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد العالم مزيدًا من الارتفاع في متوسط الأعمار خلال العشرين أو الثلاثين عامًا المقبلة، مدعومًا بوسائل الكشف المبكر عن الأورام، وتطور تقنيات زراعة الأعضاء، التي تمنح المرضى حياة جديدة بعد فشل الأعضاء الأساسية.

الكبد زراعة الكبد جامعة عين شمس العلاج الجيني زراعة الأعضاء

