الخارجية الروسية: سنأخذ بعين الاعتبار التهديدات العسكرية الأوروبية على الحدود

أعلنت الخارجية الروسية، أن موسكو ستأخذ بعين الاعتبار التهديدات العسكرية الأوروبية على حدود روسيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تراقب عن كثب مناورات "ناميجس 2025" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاتفيا، مشيرةً إلى ازدياد عدد القوات المشاركة هذا العام.



وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي - "نتابع عن كثب المناورات السنوية (ناميجس 2025) التي تجري في لاتفيا في الفترة من 2 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، كما نراقب أي نشاط آخر لحلف الناتو على الجناح الشرقي.. وقد لاحظنا زيادة في حجم القوات المشاركة، حيث يتجاوز عدد العسكريين 15 ألف جندي؛ مقارنة بالعام الماضي". وفق وكالة الأنباء (سبوتنيك).



وكان وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبروودس قد صرح - في وقت سابق - بأن مناورات "ناميجس 2025" ستجري بالتوازي مع التدريبات الروسية البيلاروسية (زاباد 2025)، مؤكدا أن بلاده ستعزز مراقبة المجالين الجوي والإعلامي وكذلك الفضاء السيبراني خلال فترة التدريبات.



