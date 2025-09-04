ارتفاع عدد ضحايا انحراف قطار جبلي في لشبونة عن مساره إلى 17 قتيلا و22 مصابا

ارتفع عدد ضحايا انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في العاصمة البرتغالية لشبونة إلى 17 شخصا وإصابة 22 آخرين، من بينهم أربعة أشخاص في حالة حرجة.



وذكرت شبكة /يورونيوز/ الأوروبية اليوم الخميس أن مشاهد بثها التلفزيون البرتغالي أظهرت القطار وهو مقلوب على جانبه في إحدى الطرق شديدة الانحدار نتيجة اصطدامه بقوة بأحد المباني.



وقالت السلطات البرتغالية إن هويات الضحايا لم تتضح بعد، موضحة أن احتمال وجود أجانب بين صفوف الضحايا يبقى مُرجحا، نظرا لكونه قطارا أيقونيا شهيرا وعامل جذب سياحي.



ويُشار إلى أن السبب الدقيق وراء انحراف القطار لم يُعرف بعد، غير أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون السبب هو حدوث خلل في أحد كابلات القطار.



وقد فتحت السلطات تحقيقا شاملا لتحديد الأسباب وراء هذا الحادث المميت، فيما هرع العشرات من فرق الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحادث.



من جانبه أعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين.