ضغوط أوروبية متزايدة لفرض عقوبات على حكومة نتنياهو

كشف مراسل القاهرة الإخبارية عن زيادة الضغط الأوروبي لفرض عقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط انقسامات داخلية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرار.

الاجماع الأوروبي على العقوبات: تحديات وصعوبات

أوضح المنيري أن فرض عقوبات مباشرة على إسرائيل يتطلب إجماع 15 دولة من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. ورغم هذه الصعوبة، تواصل بعض الدول الأوروبية الضغط لتحقيق هذا الهدف.

بلجيكا تقود الحملة: عقوبات فردية وتوقف تصدير السلاح

في خطوة لافتة، أعلنت بلجيكا عن فرض عقوبات فردية على الحكومة الإسرائيلية، شملت وقف تصدير السلاح والاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة في نيويورك، مما يعكس زيادة التوجه الأوروبي نحو ممارسة ضغوط على إسرائيل.

الدول المؤيدة والمعارضة لفرض العقوبات

الدول الداعمة لفرض العقوبات تشمل بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا. في المقابل، تبدي بعض الدول الأوروبية مثل المجر وسلوفاكيا ترددًا في اتخاذ موقف صارم ضد حكومة نتنياهو نظرًا لعلاقاتها الخاصة مع إسرائيل.

استمرار الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي

رغم تصاعد الضغوط، يظل الاتحاد الأوروبي منقسمًا حول فرض عقوبات جماعية على إسرائيل، مما يعرقل الوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن.