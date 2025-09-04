ضياء رشوان: مصر لا تحب الحرب لكنها جاهزة لها والمسافة بين العريش وتل أبيب 100 كيلو

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر نقلت الرد الفلسطيني الموحّد إلى الجانب الإسرائيلي، بعد أن أجمعت الفصائل كافة، بما فيها حركة «حماس»، على الموافقة على الصيغة المعدلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حالت دون إتاحة الفرصة لإسرائيل لإضاعة الوقت، كما حدث في مرات سابقة، حيث كانت تستغل فترة المفاوضات لتمرير المزيد من التصعيد العسكري.

وقال ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج استراتچيا المذاع على قناة المشهد، إن مصر لا تحب الحرب لكنها جاهزة لها والمسافة بين العريش وتل أبيب 100 كيلو.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن القاهرة شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مكثفة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة ممثلين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المصرية والقطرية لتعديل المقترح الأمريكي المقدم عبر المبعوث ويتكوف.

تل أبيب حشدت 5 فرق

أكد أن تل أبيب حشدت 5 فرق لمحاولة السيطرة على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 356 كم، ولكن من الصعب أن تواجه إسرائيل جيوش نظامية حقيقية في المنطقة.



وشدد على أن المسافة بين العريش وتل أبيب تقدر بـ100 كم، فيما يبلغ طول الحدود المصرية الإسرائيلية 240 كم، منهم 14 كم مع غزة، والمسافة بين إيلات والحدود المصرية 200 متر.



ولفت إلى أن مساحة فلسطين التاريخية 27 ألف كيلومتر مربع، فيما تبلغ مساحة سيناء وحدها 66 ألف، مؤكدا أن الجغرافيا تحكم أشياء كثيرة،والقدرة على تحمل الخسائر تحكم القرار.