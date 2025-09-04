قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

وزير الثقافة يزور المايسترو سليم سحاب للاطمئنان على حالته الصحية

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة المايسترو الدكتور سليم سحاب في المستشفى مساء أمس، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة التي ألمّت به هذا الأسبوع.

واطمأن الوزير خلال الزيارة من مدير المستشفى وطاقم الاستشاريين على تطورات الحالة الصحية للمايسترو الكبير، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة، وأنه خضع للرعاية الطبية اللازمة فور وصوله إلى المستشفى، إضافة إلى إجراء الفحوصات المطلوبة.

وأعرب وزير الثقافة عن تقديره العميق لمسيرة المايسترو سليم سحاب، مؤكدًا أنه قيمة موسيقية وثقافية كبيرة أثرت الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتز بعطائه المستمر وإسهاماته البارزة في إثراء المشهد الفني.

من جانبه، توجه المايسترو سليم سحاب بخالص الشكر لوزير الثقافة على هذه اللفتة، التي تعكس تقدير الدولة ورعايتها للفنانين.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المايسترو الدكتور سليم سحاب المستشفى

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

خالد الجندي: السنة النبوية وحي من الله لرسوله الكريم

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

