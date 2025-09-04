قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
توك شو

شوقي علام: مصر نالت اهتماما خاصا سواء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق
محمود محسن

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أننا نريد أن نرسى قضية المواطنة كما أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن النبي يحب كل البشر ويحب الخير لكل البشر ويحب الخير في كل الأماكن.

وقال علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك أماكن لها خصوصية خاصة، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض الأماكن ومصر نالت اهتماما خاصا سواء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد في حديث صحيح، انه"إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض، لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".
 

شوقي علام مفتي الديار المصرية قضية المواطنة البشر مصر

