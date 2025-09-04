شوقي علام: مصر نالت اهتماما خاصا سواء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أننا نريد أن نرسى قضية المواطنة كما أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن النبي يحب كل البشر ويحب الخير لكل البشر ويحب الخير في كل الأماكن.

وقال علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك أماكن لها خصوصية خاصة، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض الأماكن ومصر نالت اهتماما خاصا سواء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد في حديث صحيح، انه"إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض، لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".

