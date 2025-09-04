نقيب البترول يزور موقعي شركتي التعاون والأنابيب بالمنيا

قام المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بزيارة ميدانية إلى موقعي شركتي التعاون للبترول وأنابيب البترول بمحافظة المنيا، رافقه في الزيارة هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة، وذلك في إطار خطة النقابة لمتابعة أوضاع العاملين بالمواقع المختلفة والتواصل المباشر معهم.

وأكد رئيس النقابة خلال الزيارة، أن العامل البترولي يمثل الثروة الحقيقية للقطاع، مشددًا على أن النقابة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أوضاع العاملين في جميع المحافظات، والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ترفع من كفاءة التشغيل والإنتاج.

وأشاد المحاسب عباس صابر بالدور المتميز للمحاسب مصطفى السيد رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول في قيادة الشركة، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة في مختلف مواقعها، مؤكّدًا أن العاملين يمثلون نموذجًا للالتزام والانتماء، وأن الشركة تعد من القلاع الوطنية الرائدة في تسويق المنتجات البترولية وخدمة أبناء الصعيد.

كما أشاد رئيس النقابة بالدور الحيوي الذي تؤديه شركة أنابيب البترول في ضمان نقل المنتجات البترولية بأمان وكفاءة إلى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن العاملين بالشركة يمثلون خط الدفاع الأول في تأمين إمدادات الوقود بما يدعم استقرار السوق المحلي ويخدم خطط التنمية بالصعيد.

كان في استقبال رئيس النقابة من شركة التعاون للبترول كل من: عبد التواب الكومي مدير إدارة المستودع، أشرف عكوش مدير إدارة الأمن العام، علي حسن مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وائل صابر مدير إدارة الأمن.

كما كان في استقباله من شركة أنابيب البترول كل من: مؤمن أحمد مدير عام مساعد شحن، أحمد حداد مدير إدارة الأمن، يحي جلال مدير الإدارة الإدارية، ربيع توني مدير إدارة الأمن، سلامة صالح مدير إدارة الشحن، شريف مكرم مدير الإدارة الإدارية، وليد خلف مدير إدارة الأمن، أحمد علي – شركة بترومنت، أحمد مؤمن – شركة بترومنت، أحمد علي شعبان – شركة بترومنت.

وشارك أيضًا وفد اللجنة النقابية لشركة أنابيب البترول برئاسة: مجدي عبد التواب الأمين العام، أحمد صلاح أمين الصندوق، هشام رشدي نائب الرئيس، محمد أبو الفتوح الأمين العام المساعد، محمد عامر أمين الصندوق المساعد، إسلام علي – عضو اللجنة، هشام عبد الله – عضو اللجنة، وأمير عجور – عضو اللجنة.

كما أكد رئيس النقابة على الدور الهام الذي تؤديه نقابة التعاون بالقاهرة والوجه القبلي برئاسة المحاسب أحمد إسماعيل لصالح العاملين بالشركة، مشيرًا إلى أنها شريك أساسي في دعم حقوق العاملين وتقديم الخدمات النقابية والاجتماعية لهم، وتعزيز جسور التعاون مع النقابة العامة لخدمة جميع العاملين بقطاع التعاون للبترول.

واختتم المحاسب عباس صابر زيارته بالتأكيد على أن النقابة العامة ستواصل التنسيق مع إدارات الشركات واللجان النقابية لتقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية للعاملين، إلى جانب دعم البرامج التدريبية التي من شأنها رفع كفاءتهم المهنية والفنية بما يتواكب مع خطط التطوير التي تنتهجها وزارة البترول.