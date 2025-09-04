قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أكسيوس: زيلينسكي يبحث مع قادة أوروبا ترتيبات لضمانات أمنية شاملة بدعم أمريكي

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعًا في باريس مع مجموعة من القادة الأوروبيين ضمن ما يعرف بـ"تحالف الراغبين"، وذلك لمناقشة آليات تعزيز الضمانات الأمنية لكييف في مواجهة الحرب مع روسيا.

وأوضح الموقع أن اللقاء جاء بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط وأوروبا ستيف ويتكوف، الذي أجرى بدوره محادثات مع زيلينسكي. وجاء الاجتماع الأوروبي في أعقاب مكالمة افتراضية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، عبّر خلالها عن استيائه من تعثر جهوده لعقد لقاء مباشر بين الرئيس الأوكراني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أو إحراز تقدم ملموس في مسار المفاوضات.

وبحسب مصادر أوكرانية، ناقش زيلينسكي مع القادة الأوروبيين حزمة خيارات أمنية ترتكز على مبدأ "القوات على الأرض والأعلام على الأرض"، أي إشراك مباشر لأوكرانيا وحلفائها في ضمان الأمن عبر وجود عسكري فعلي ودعم أمريكي.

وتقوم الخطة على مساهمة الدول الأوروبية وفق قدراتها، سواء عبر إرسال قوات عسكرية رمزية، أو تزويد أوكرانيا بمقاتلات ودعم جوي، أو تعزيز التعاون الاستخباراتي، أو نشر سفن في البحر الأسود، إلى جانب المساعدات المالية.

وأكد زيلينسكي، عقب الاجتماع، أن المحادثات تناولت بالتفصيل استعداد كل دولة لتقديم إسهام في الضمانات الأمنية على مختلف المستويات: البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الأمن السيبراني، مشددًا على أن التنسيق الأوروبي–الأمريكي يمثل عنصرًا محوريًا في هذه الضمانات.

