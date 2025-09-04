حفضل طفلة عشان قلبي أبيض .. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها | صور

شاركت الفنانة منه فضالي ، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة بفستان من اللون البينك ووضعت ميك اب بسيط و تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كتبت مني فضالي " سنه جديده من عمري بكبر في السن بس عقلي صغير وحفضل طفله لان قلبي الحمدلله زي ماهو متغيرش ابيض شكرا لكل الناس اللي كلموني و بعتولي و احتفلو بيا شكرا من قلبي علي محبتكم الجميله ".



يذكر أن أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "أزمة ثقة"، والذي يُعرض عبر شبكة قنوات ON ومنصة WATCH IT.

ونشرت منة صورة من كواليس شخصيتها في المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة:

"شكراً لكل الناس اللي باركتلي على المسلسل.. سعيدة جداً بردود الفعل.. ألف شكر، ويا رب دايمًا أكون قد حبكم ودعمكم ليا".



واعتادت منة فضالي على لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا، ليس فقط بتصريحاتها الجريئة، بل أيضًا بإطلالاتها اللافتة التي توصف في كثير من الأحيان بـ"المثيرة للجدل"، خصوصًا في المهرجانات أو جلسات التصوير.