محافظات

أخبار قنا| افتتاح معرض أهلا مدارس.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص

معرض أهلا مدارس
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، نائب المحافظ يناقش الخطة التأهيلية للشباب بمركز التدريب، إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى، بيان توضيحي لمحافظة قنا عن تشغيل كورنيش النيى، إنقاذ حياة فتاة بقسطرة قلبية عاجلة في المستشفى العام، افتتاح معرض"أهلا مدارس"لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، المحافظ يقدم العزاء في شهيد عمل بالمراشدة توفى أثناء حملة إزالة، العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي.

نائب محافظ قنا يناقش الخطة التأهيلية للشباب بمركز التدريب

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات، لمناقشة الخطة التدريبية المزمع تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2025، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل الشباب لسوق العمل.

واستعرض المجلس، تفاصيل البرامج التدريبية المقرر تنفيذها من سبتمبر وحتى ديسمبر المقبل، وتشمل حزمة متنوعة من الدورات المتخصصة في مجالات البرمجة، الأردوينو، نظم المعلومات الجغرافية GIS الإكسيل التجاري، وأوتوكاد للرسم الهندسي، إلى جانب الدورات التأسيسية مثل أساسيات الحاسب الآلي، ودورات اللغة الإنجليزية بمستوياتها الثلاثة، فضلًا عن برنامج إعداد المدربين TOT.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربي

أصيب 10 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية العركى التابعة لمركز فرشوط.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى أمام قرية العركى التابعة لمركز فرشوط، نتج عنه عدد من الإصابات.

الدخول مجاناً .. بيان توضيحي لمحافظة قنا عن تشغيل كورنيش النيل

أكد بيان رسمى صادر عن مكتب إعلام قنا، بأن الاستثمار في تشغيل الكورنيش لا يعني مطلقا فرض أي رسوم دخول أو إلغاء حق المواطنين في الاستمتاع بهذا المتنفس العام، وأن الدخول والجلوس داخل الكورنيش سيظل مجانيا بالكامل لجميع أهالي قنا وزوارها، باعتبار الكورنيش ملكا عاما ومساحة مفتوحة تمثل متنفسا حضاريا وترفيهيا وثقافيا لهم، ولن يسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بهذا الحق الأصيل للمواطنين.

جاء ذلك في ضوء ما أُثير من تساؤلات حول آليات تشغيل كورنيش النيل بمدينة قنا بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وحرصا من المحافظة على توضيح الصورة كاملة للرأي العام.

 

محافظ قنا يبحث طرح تشغيل كورنيش النيل عبر القطاع الخاص

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث دراسة الجدوى وأعمال الطرح الخاصة بتشغيل كورنيش النيل من خلال شركات متخصصة من القطاع الخاص.

وناقش محافظ قنا، مع الحضور آليات الاستفادة المثلى من الكورنيش بعد الانتهاء من تنفيذه، بما يضمن تشغيله وإدارته بصورة حضارية تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا لأبناء المحافظة وزوارها.
 

خلال عطلة رسمية.. إنقاذ حياة فتاة بقسطرة قلبية عاجلة في مستشفى قنا العام

واصل فريق القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام، تقديم خدماته الطبية المتقدمة خلال العطلات الرسمية حفاظًا على حياة المرضى، وتمكن من إنقاذ مريضة بتركيب دعامة دوائية عقب إجراء قسطرة تشخيصية عاجلة أظهرت انسداد كامل بالشريان التاجى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، استقبل قسم القلب فتاة في مقتبل العمر تعاني من آلام حادة بالصدر، وبإجراء الفحوصات الطبية تبيّن إصابتها بقصور شديد بالشريان التاجي، حيث أجريت لها قسطرة تشخيصية عاجلة أظهرت إنسدادا كاملًا بالشريان التاجي، ليتم على الفور تركيب دعامة دوائية وإنقاذ حياتها.


 

محافظ قنا يفتتح معرض"أهلا مدارس"لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة
افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض "أهلا مدارس" بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

و أكد محافظ قنا، بأن المعرض يضم مختلف احتياجات الطلاب من الأدوات المدرسية والزي المدرسي بمختلف المراحل التعليمية، بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%، مع إعطاء أولوية للمنتجات المحلية دعمًا وتشجيعًا للصناعة الوطنية.

 

توفى أثناء حملة إزالة.. محافظ قنا يقدم العزاء في شهيد عمل بالمراشدة

قدم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة المهندس خالد محمود محمد جهلان، ابن قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، والذي وافته المنية أثناء مشاركته في تنفيذ مأمورية للجمعية الزراعية بالقرية لإزالة إحدى التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أُصيب بسقوط عرق خشبي على رأسه أدى إلى وفاته.

وأكد محافظ قنا، بأن الفقيد قدم نموذجا مُشرفا في التفاني والإخلاص أثناء تأدية واجبه بالجمعية الزراعية، ورحل وهو يؤدي مهمة وطنية لحماية الرقعة الزراعية من التعديات، ليظل ذكره خالدا في قلوب أبناء المحافظة.
 

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة شاب "مبلغ بتغيبه" فى طرنش صرف صحي فى منزل بنطاق مركز قوص جنوب قنا.

تبين أن الشاب المجنى عليه تزوج عرفيا من فتاة وأنجب منها طفلاً، ووصلت أنباء لخال الفتاة بوجود علاقة غير شرعية فقرر خطف الشاب وأنهى حياته داخل خزان صرف صحى داخل منزله.
 

