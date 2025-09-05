بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو

وجّه الشيخ حكمت الهجري، زعيم الطائفة الدرزية في سوريا، رسالة شكر إلى عدة أطراف دولية وإقليمية، من بينها الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الأكراد والعلويين والدول الأوروبية، مثمناً مواقفهم الداعمة لقضايا الطائفة الدرزية في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها محافظة السويداء.

وفي موازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء لقناة "العربية" أن اللجنة تعمل من أجل "المحاسبة الحقيقية" لكل من يثبت تورطه، مشيراً إلى أنه تم استجواب مسؤولين وقيادات وضبط عدد من المشتبه بهم.

وأضاف المتحدث أن من جرى القبض عليهم ستتم محاكمتهم علناً، مؤكداً أن الدولة السورية "جادة في المحاسبة"، وأن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق العدالة الكاملة وعدم استثناء أي طرف من المساءلة.

كما أوضح أن التحقيقات تشمل مختلف المستويات الرسمية والمحلية، وأن الهدف منها استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، في وقت يتصاعد فيه التوتر الشعبي داخل المحافظة.

وتشكل هذه التطورات، بحسب مراقبين، اختباراً جدياً لقدرة الحكومة السورية على معالجة الأزمة الراهنة في السويداء، وسط ترقب داخلي ودولي لمدى التزام دمشق بمبدأ الشفافية في المحاسبة.