قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو

الشيخ حكمت الهجري
الشيخ حكمت الهجري
القسم الخارجي

وجّه الشيخ حكمت الهجري، زعيم الطائفة الدرزية في سوريا، رسالة شكر إلى عدة أطراف دولية وإقليمية، من بينها الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الأكراد والعلويين والدول الأوروبية، مثمناً مواقفهم الداعمة لقضايا الطائفة الدرزية في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها محافظة السويداء.

وفي موازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء لقناة "العربية" أن اللجنة تعمل من أجل "المحاسبة الحقيقية" لكل من يثبت تورطه، مشيراً إلى أنه تم استجواب مسؤولين وقيادات وضبط عدد من المشتبه بهم.

وأضاف المتحدث أن من جرى القبض عليهم ستتم محاكمتهم علناً، مؤكداً أن الدولة السورية "جادة في المحاسبة"، وأن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق العدالة الكاملة وعدم استثناء أي طرف من المساءلة.

كما أوضح أن التحقيقات تشمل مختلف المستويات الرسمية والمحلية، وأن الهدف منها استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، في وقت يتصاعد فيه التوتر الشعبي داخل المحافظة.

وتشكل هذه التطورات، بحسب مراقبين، اختباراً جدياً لقدرة الحكومة السورية على معالجة الأزمة الراهنة في السويداء، وسط ترقب داخلي ودولي لمدى التزام دمشق بمبدأ الشفافية في المحاسبة.

الشيخ حكمت الهجري زعيم الطائفة الدرزية في سوريا دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الأكراد الطائفة الدرزية محافظة السويداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

محمد شحاتة

الزمالك يراقب حالة شحاتة.. قرار مشاركته أمام المصري يحسم قبل المباراة

جوليان ناجلسمان

بعد الهزيمة التاريخية أمام سلوفاكيا.. مدرب ألمانيا يهاجم لاعبيه

أحمد شوبير

يا رب فرحنا.. شوبير قبل مواجهة منتخب مصر وإثيوبيا

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد