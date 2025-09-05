بالخطأ.. حبس المتهمين بقـ.تل صديقهما في العسيرات بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتسبب في مقتل صديقهما بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء العبث بسلاح ناري وسط الزراعات، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "خالد ع.م.ا"، 21 عامًا، ملقاة وسط الزراعات، مصابًا بطلق ناري أودى بحياته.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء الواقعة صديقين للمجني عليه، هما "يوسف ع." و"أحمد ا."، في العقد الثالث من العمر، حيث خرجت طلقة بالخطأ من السلاح الذي كان بحوزتهما أثناء لهوهما به، لتصيب صديقهما وترديه قتيلًا في الحال.

وعقب ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، عُرضا على النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسهما على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحه لبيان سبب الوفاة.