أستاذ نحت: تمثال طريق مصر – إسكندرية الصحراوي يربط الفن القديم بالمعاصر

كشف الدكتور ضياء عوض أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة، تفاصيل التمثال الجديد الذي سيوضع على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، وقال إن التمثال سيكون لـ الملك رمسيس الثاني.

وأضاف أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، أن الفن يتم للجمهور، وأن أي عمل يقابله قبول ورفض،وأن فكرة التمثال تمت تحت رعاية مجلس الوزراء ومحافظة الجيزة.



وأوضح أن فكرة التمثال تم تنفيذها لكي يكون مرتبط بالبيئة المحيطة، وأنه استخدم أشكال مختلفة في هذا العمل، وأن الوجه الفرعوني في العمل واضح.



وأشار إلى أن التمثال يربط الفن المصري القديم مع الفن المعاصر، ويتم الحفاظ على الهوية المصرية، وأن اي شخص في العام يرى التمثال سيعلم أنه مصري.

