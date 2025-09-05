محمد عيد كيلاني: النبي محمد قدوة في التواضع وبساطة التعامل

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جسّد أسمى معاني الإنسانية، وكان نموذجًا متكاملًا للأخلاق والصفات النبيلة.

وقال كيلاني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن السيرة النبوية أبرزت تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة.

وأشار إلى قصة أحد الرجال الذي جلس أمامه وهو يرتجف من شدة الهيبة، فطمأنه النبي بقوله:"هوِّن على نفسك، فأنا لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد"، في دلالة واضحة على تواضعه وبساطته.

وشدد على أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون مناسبة لتجديد محبته في القلوب، والاقتداء بأخلاقه، والإكثار من الصلاة والسلام عليه تنفيذًا لأمر الله تعالى في القرآن الكريم.