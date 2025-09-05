استبعاد فريق إنديبندينتي الأرجنتيني من بطولة كوبا سود أمريكانا لهذا السبب

استبعد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" فريق إنديبندينتي الأرجنتيني من بطولة كوبا سود أمريكانا أمس الخميس، عقب أحداث عنف اندلعت في ملعبه خلال مباراة إياب دور الـ 16 ضد يونيفرسيداد دي تشيلي الشهر الماضي.

وسيتأهل يونيفرسيداد دي تشيلي الآن إلى ربع النهائي، حيث سيواجه أليانزا ليما من بيرو.

وجاء القرار بعد أن ألغى المسؤولون المباراة التي كانت مقررة في 20 أغسطس على ملعب ليبرتادوريس دي أمريكا في بوينس آيرس، مشيرين إلى انعدام الأمن بعد حوادث أسفرت عن إصابات خطيرة واعتقالات متعددة.

خلال المباراة، ألقى مشجعو الفريق التشيلي أشياءً على جماهير الفريق المحلي، الذين ردّوا بدخول منطقة الضيوف لضربهم. وألقى مشجع تشيلي واحد على الأقل بنفسه من المدرج العلوي في محاولة للهرب.

فرضت الهيئة الإدارية غرامات قدرها 250 ألف دولار على إنديبندينتي و270 ألف دولار على يونيفرسيداد دي تشيلي، حيث من المقرر أن يلعب الفريقان سبع مباريات على أرضهما بدون جمهور، وسبع مباريات خارج أرضهما بدون جمهور.

وأدانت الدولتان وسلطات كرة القدم صور العنف المروعة داخل الملعب. وصرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، بعد يوم من وقوع الحادثين، بأنه يتوقع "عقوبات صارمة".