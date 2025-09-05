قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسط حالة من الترقب الجماهيري والرغبة في حسم بطاقة التأهل مبكرًا.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، وتنقل قناة ON Sports 1 اللقاء مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، ما يمنح الجماهير المصرية فرصة متابعة المباراة دون اشتراكات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر 

  1. مصر: 16 نقطة (6 مباريات)
  2. بوركينا فاسو: 11 نقطة (6 مباريات)
  3. سيراليون: 8 نقاط (6 مباريات)
  4. إثيوبيا: 6 نقاط (6 مباريات)
  5. غينيا بيساو: 6 نقاط (6 مباريات)
  6. جيبوتي: نقطة واحدة (6 مباريات)

حسابات التأهل لمنتخب مصر 

يحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو لرفع رصيده إلى 22 نقطة وضمان التأهل رسميًا دون النظر لنتائج المنافسين.


وفي حال فوز الفراعنة على إثيوبيا وخسارة بوركينا فاسو في الجولة نفسها، سيكون التعادل في المواجهة المباشرة مع بوركينا كافيًا لحسم بطاقة التأهل بشكل مبكر.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد

قائمة المنتخب لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

اختار المدير الفني حسام حسن 25 لاعبًا يتقدمهم محمد صلاح، محمد الشناوي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، إلى جانب عدد من العناصر الشابة لتعزيز قوة الفراعنة في مشوار التصفيات

