فن وثقافة

سهرة طربية .. محمد فضل شاكر يتألق في حفله بالساحل الشمالي

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر

أحيا المطرب محمد فضل شاكر، حفلا غنائيا مميزا في الساحل الشمالي، أمس، بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات.

حضر محمد فضل شاكر الحفل بصحبة المنتج تامر عبد المنعم، وقدم خلاله باقة مختارة ومميزة من أجمل الأغاني الرومانسية والطربية المميزة ومنها "يانا يانا"، "يا غايب"، و"كيكفك على فراقي". 

تميز الحفل بحضور عدد من الشخصيات الفنية البارزة، ومن بينهم المخرج طارق العريان. 

هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي يقيمها محمد فضل شاكر في صيف العام الحالي، حيث كان قد أقام أولى حفلاته في مدينة العلمين الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي، وقدم خلال الحفل مزيج من الأغاني الرومانسية المميزة.

أسما إبراهيم 
أسما إبراهيم 
أسما إبراهيم 

محمد فضل شاكر

من جهة أخرى، كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم. 

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.

محمد فضل شاكر يكشف وصية والده

واضاف محمد فضل شاكر: والدي نبهني إني منفعلش لأني بنفعل، يعني كله كلام الأب لابنه أكتر منه كلام فنان لفنان، وأنا طليت في مهرجان موازين كـ ابن فنان، واليوم أنا في مهرجان موازين كـ فنان ابن فنان، فاليوم مختلفين وحاضرين وجاهزين نغني.

وأوضح : فضل شاكر فنان عظيم وأنا كان ليا الشرف أني اتولدت في بيت فضل شاكر، وللأسف لو كان والدي بالمجال الفني بالوقت اللي بدأت فيه كان هيبقى أسهل بالنسبة لي، وأنا بدأت في فترة صعبة واتهاجمت كتير واتحاربت، والناس بدأت تتقبل وتتفهم وضعي بالأخص جمهور فضل وإن شاء الله يتقبلوني ويحبوني.

وأوضح : والدي تم تبرأته عام 2018 وأنا وقتها طلعت وأعلنت وكانت الظروف في لبنان والمحيط مكنتش مرتاحة، واليوم إحنا في عهد وزمن جديد، وإن شاء الله فضل شاكر يتم تبرأته من كل التهم اللي نُسبت إليه لأنها ظلم، وهنشوفه وسطنا قريب. 

