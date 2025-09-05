700 يوم من الجحيم في غزة.. ومدير الإغاثة الطبية يحذر: الاحتلال دمّر كل شيء

قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن قطاع غزة يعيش 700 يوم من المعاناة المتواصلة، تحت القصف، والقتل، والمجازر، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك شيئًا إلا واستهدفه.

وأضاف أبو عفش، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: «عن أي جحيم نتحدث؟ نحن نعيش هذا الجحيم منذ 700 يوم، ولم يتوقف العدوان لحظة واحدة، كل يوم هناك شهداء، جرحى، ودمار جديد».

وأوضح «أبو عفش» أن الوضع الصحي كارثي بكل المقاييس، فالمستشفيات مليئة بالجرحى، والمراكز الطبية تغصّ بالمرضى، فيما تنتشر حالات سوء التغذية بشكل واسع، لا سيما بين الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن المنشآت الطبية منهكة تمامًا، وتفتقر لأبسط مقومات العمل، في ظل الحصار، وتدمير البنية التحتية، قائلاً: «نحاول إنقاذ الأرواح بالإمكانيات المحدودة، لكن كل يوم يزداد الوضع سوءًا، وكل ساعة نخسر أرواحًا لا يمكن تعويضها».



الاحتلال دمّر التعليم والصحة وحتى المياه

اتهم «أبو عفش» الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف بشكل ممنهج كل ما يضمن الحياة للمدنيين في غزة، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية قصفت المدارس، المستشفيات، البيوت، وحتى آبار المياه.

وتابع: «لم يبقَ أي مرفق تعليمي أو صحي أو خدمي يعمل بشكل طبيعي، الاحتلال يريد أن يقضي على مقومات الحياة، لا يريد لنا أن نبقى أو نعيش».