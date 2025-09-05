فالفيردي يعلق على فشل صفقة لابورت: علينا النظر إلى الأمام

تحدث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لأتلتيك بيلباو، عن أزمة فشل قيد المدافع الإسباني إيمريك لابورت، الذي كان قريبًا من العودة إلى الفريق قادمًا من النصر السعودي، قبل أن تتوقف الصفقة لأسباب إجرائية.

فيفا يرفض تسجيل لابورت

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض، الأربعاء الماضي، طلب النادي الباسكي تسجيل لابورت في قائمته، بعد أن تمت الصفقة رسميًا، لكن أوراق القيد لم تُنجز في الوقت المحدد قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الإثنين الماضي.

فالفيردي يتعامل مع الموقف بهدوء

وعلّق فالفيردي على الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلاً: "هذه أمور تحدث في كرة القدم، كنا نرغب بالفعل في ضم لابورت، لكن الصفقة لم تكتمل. بدلاً من الشكوى، يجب أن ننظر إلى الأمام ونركز على الفريق الحالي".

موقف غامض حول مستقبل الصفقة

وحين سُئل المدرب عن إمكانية إعادة فتح الملف مجددًا أو تدخل جديد من "فيفا"، أجاب بحذر:

"لست على علم بتلك المساعي، أنا أركز فقط على ما يحدث داخل أرض الملعب. النادي سيواصل محاولاته حتى النهاية، لكني لا أعرف ما الذي قد يحدث".

بهذا الموقف، أبقى فالفيردي الباب مفتوحًا أمام احتمالية تطورات جديدة، في وقت يتطلع فيه بيلباو لتعزيز خط دفاعه بلاعب يعرف جيدًا أجواء "سان ماميس" بعد أن نشأ فيه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي ثم النصر السعودي.