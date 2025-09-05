قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فالفيردي يعلق على فشل صفقة لابورت: علينا النظر إلى الأمام

إيمريك لابورت
إيمريك لابورت
إسلام مقلد

تحدث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لأتلتيك بيلباو، عن أزمة فشل قيد المدافع الإسباني إيمريك لابورت، الذي كان قريبًا من العودة إلى الفريق قادمًا من النصر السعودي، قبل أن تتوقف الصفقة لأسباب إجرائية.

فيفا يرفض تسجيل لابورت

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض، الأربعاء الماضي، طلب النادي الباسكي تسجيل لابورت في قائمته، بعد أن تمت الصفقة رسميًا، لكن أوراق القيد لم تُنجز في الوقت المحدد قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الإثنين الماضي.

فالفيردي يتعامل مع الموقف بهدوء

وعلّق فالفيردي على الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلاً: "هذه أمور تحدث في كرة القدم، كنا نرغب بالفعل في ضم لابورت، لكن الصفقة لم تكتمل. بدلاً من الشكوى، يجب أن ننظر إلى الأمام ونركز على الفريق الحالي".

موقف غامض حول مستقبل الصفقة

وحين سُئل المدرب عن إمكانية إعادة فتح الملف مجددًا أو تدخل جديد من "فيفا"، أجاب بحذر:
"لست على علم بتلك المساعي، أنا أركز فقط على ما يحدث داخل أرض الملعب. النادي سيواصل محاولاته حتى النهاية، لكني لا أعرف ما الذي قد يحدث".

بهذا الموقف، أبقى فالفيردي الباب مفتوحًا أمام احتمالية تطورات جديدة، في وقت يتطلع فيه بيلباو لتعزيز خط دفاعه بلاعب يعرف جيدًا أجواء "سان ماميس" بعد أن نشأ فيه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي ثم النصر السعودي.

فالفيردي أتلتيك بيلباو إيمريك لابورت لابورت النصر السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

الجوازات

إجراءات إكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية

المتهمين

قرار ضد شخصين تعديا على آخرين بالضرب باستخدام كرباج في المنوفية

محكمة

يحمل جنسية أجنبية.. قرار بشأن شخص يروج ويبيع عقاقير مجهولة المصدر

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد