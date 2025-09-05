محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تشكيل مباراة فريقه أمام إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

خالد صبحي

محمد حمدي

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل

الاحتياطي :

مصطفى شوبير

مصطفى شوبير محمد صبحي

محمد ربيعة

حسام عبد المحيد

عمرو الجزار

أحمد عيد

نبيل عماد دونجا

مهند لاشين

أحمد نبيل كوكا

محمود صابر

إبراهيم عادل

مصطفي محمد