محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تشكيل مباراة فريقه أمام إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاء كالتالي:
- محمد الشناوي
- محمد هاني
- رامي ربيعة
- خالد صبحي
- محمد حمدي
- حمدي فتحي
- أحمد سيد زيزو
- محمود حسن تريزيجيه
- محمد صلاح
- عمر مرموش
- أسامة فيصل
- الاحتياطي :
مصطفى شوبير
- محمد صبحي
- محمد ربيعة
- حسام عبد المحيد
- عمرو الجزار
- أحمد عيد
- نبيل عماد دونجا
- مهند لاشين
- أحمد نبيل كوكا
- محمود صابر
- إبراهيم عادل
- مصطفي محمد