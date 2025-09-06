أخبار الوادي الجديد | متابعات ميدانية للقضاء على سوسة النخيل.. وتأهيل 3 كليات ضمن جائزة التميز الحكومي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ متابعات ميدانية موسعة على مزارع النخيل، وذلك بهدف القضاء على سوسة النخيل الحمراء.

وأكدت المديرية في بيان لها، تنفيذ المتابعات الميدانية بمركز الخارجة قطاع بورسعيد وجناح حيث تم إجراء فحص باستخدام جهاز الكشف المبكر للنخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء، ثم واصل القائمين على المتابعات أعمال الحقن بعلاج النخيل المصاب، كما تم عقد لقاء حقلي مع المزارعين والتوجيه بأهم التوصيات لاكتشاف الإصابة وكيفية وقاية النخيل من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وتستكمل محافظة الوادي الجديد، جهودها للحفاظ على سلامة 3.5 مليون شجرة نخيل من أخطر الآفات التي تهددها فيما يغرف بالسوسة الحمراء، ضمن مبادرة أطلقها اللواء دكتور محمد الزملوط، منذ عامين وحققت نجاحا كبيرا في التصدي للآفة والقضاء على بؤرها باستخدام أحدث نظم العلاج وإدخال تقنية النبضات الرنينية الحيوية للاكتشاف ومكافحة المسببات المرضية، والآفات الزراعية وتطبيقاتها العملية في المجال الزراعي، وأجهزة الكشف عن بعد.

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي نتائج تحكيم النسخة الأولى من جائزة جامعة الوادي الجديد للتميز الداخلي لعام 2025، والتي أُقيمت برعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وتحت اشراف الاستاذ الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة للشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالشراكة مع المجلس الأعلى للجامعات، في خطوة تعكس التزام الجامعة بتبني معايير التميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والأكاديمية.

وأسفرت أعمال التحكيم عن تأهيل ثلاث كليات (دون ترتيب) لتمثيل جامعة الوادي الجديد في جائزة مصر للتميز الحكومي بدورتها المقبلة لعام 2026، وهي: كلية الطب البشري، وكلية العلوم، وكلية الزرlayer

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحكيم الذي انعقد (عن بُعد) بمشاركة الدكتور أحمد صديق مدير التقييم والجودة وفريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم: الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا السابق، والأستاذ الدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتضمن الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ الجائزة منذ انطلاقها، بدءًا من تدريب فريق عمل إدارة الجائزة الداخلية، وتنظيم الورش والندوات التوعوية بكليات الجامعة، مرورًا بتأهيل سفراء التميز والمقيمين الداخليين، وصولًا إلى إعداد طلبات الترشح من جانب سبع كليات، وانتهاءً بمناقشة النتائج النهائية والتوصيات الختامية.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر لترسيخ ثقافة التميز بين كلياتها المختلفة، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والوطني، بما يواكب رؤية الدولة في تحقيق التميز المؤسسي والابتكار.

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدفع بمعدات طرق لإزالة آثار الرمال المتراكمة أمام بعض منازل القرية الرابعة في الأربعين، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز وشركة النيل لرصف الطرق كمساهمة مجتمعية لخدمة أهالي القرية.





جاء ذلك استجابةً لمطالب أهالي بعض قرى الأربعين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة التدخل والتعامل الفوري.



وأطلق الأهالي، استغاثات عديدة خلال الفترة الماضية بسبب حصار الرمال المتحركة لمنازلهم حيث تسببت العواصف الترابية التي ضربت المحافظة على مدار الفترة الماضية في زحف الكثبان الرملية على المنازل وإغلاقها للشوارع وإعاقتها للحياة اليومية للمواطنين بشكل كبير.