بعد تضرر مواطن من مطعم شهير.. الحبس والغرامة عقوبة غش الأغذية

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، تُفيد بوجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء المقدم، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.



ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون .



عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.



ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.



عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.