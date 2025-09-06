سحب تشغيلة لأشهر دواء لعلاج نزلات البرد.. والحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها رقم «62» لعام 2025 ، من تداول تشغيلة لدواء شهير لعلاج نزلات البرد .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن الدواء المذكور يحمل إسم « Cevitil1 gm Effervescent Tablet » ، تشغيلة رقم « 2500238 » الذي يستخدم لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا حيث يعمل على تقوية المناعة والدواء يحتوي على المادة الفعالة فيتامين سي و التى تستعمل فى العلاج والوقاية من الأمراض الفيروسية و البكتيرية.

سببب التحذير

وأوضحت هيئة الدواء أن سببب التحذير من التشغيلة لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء مشددة علي ضرورة سحب ووقف تداول وتحريز تلك التشغيلة علي الفور.

وقالت هيئة الدواء ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ،علي أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولاينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.