خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
رياضة

أحمد الشيخ: الفوارق بين لاعبي الدوري "قليلة للغاية"

ياسمين تيسير

قال أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، إن المنافسة على الدوري تحتاج إسكواد كبير من اللاعبين لديه خبرات ونفس طويل، وهذه الأشياء ليست متوافرة في كل الأندية، مضيفًا: الفوارق بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر في الدوري ليست كبيرة والدليل خسارة الثلاثي الكبار من أندية أقل، رغم فارق الإمكانيات والماديات الكبير، اللاعبون يشبهون بعضهم بعضًا، ومن يجتهد ويتعب ربنا يكرمه.

وتابع "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تقييم اللاعبين يتم من خلال الأداء والأرقام والفارق الفني، وأرقام لاعبي الدوري المصري قريبة للغاية، باستثناء عدد من اللاعبين، متابعًا: لا أحب الحديث عن موضوع الرواتب والعقود لأنها رزق، لكن أؤكد لك ليس هناك فوارق كبيرة بين اللاعبين بخلاف عدة أسماء.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق: عبد الله السعيد وشيكابالا وإمام عاشور هم الأبرز حاليًا والأجدر على صناعة الفارق مع أنديتهم في الدوري، وبالتالي هم يستحقون الأموال التي يتقاضونها، إمام عاشور لاعب كبير جدًا ومميز للغاية، أحب طريقة لعبه وأرى أنه يستحق ما يتقاضاه لأن بصمته تكون ظاهرة طوال تواجده في الملعب.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: المنافسة على لقب الدوري المصري ستكون بين الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، وربما يتواجد معهم مودرن سبورت في المربع الذهبي، بخلاف ذلك أرى أن المنافسة متساوية بين باقي الفرق على التواجد ضمن السبعة الكبار.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: هناك أندية تؤدي بشكل جيد وتحقق نتائج متميزة يمكن أن تحقق مفاجأت أبرزها بتروجيت مع كابتن سيد عيد، والذين يقدمون مباريات جيدة منذ الموسم الماضي، وسيراميكا كليوباترا، وأتمنى أن يتواجد حرس الحدود ضمن السبعة الكبار مع نهاية الدور الأول.

احمد الشيخ حرس الحدود الدوري

