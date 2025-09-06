من لحظة فرح إلى صدمة.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء| ما القصة؟

تحولت أجواء مباراة للهواة في كرة الصالات بولاية بارا البرازيلية إلى مأساة، بعد وفاة حارس مرمى يبلغ من العمر 38 عاما، عقب لحظات قليلة من تصديه لركلة جزاء.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الحارس أنطونيو إيدسون دوس سانتوس سوسا، الشهير بـ"كيسيه"، نجح في إبعاد الكرة ثم سار بخطوات متجها نحو زملائه، قبل أن يسقط فجأة على أرضية الملعب وسط ذهول اللاعبين والجماهير.

وأظهر مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الحارس، حيث حاولت الأطقم الطبية إنعاشه في أرضية الصالة قبل نقله إلى مستشفى ساو ميغيل، لكن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ليُعلن الأطباء وفاته بعد دقائق من وصوله.

وما زالت أسباب الوفاة قيد الفحص الطبي الشرعي، فيما تشير تقارير محلية إلى احتمال إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

صدمة في الوسط الرياضي

أثار رحيل إيدسون حالة من الحزن والصدمة في الأوساط الرياضية المحلية، حيث قررت اللجنة المنظمة تعليق المباريات المتبقية من البطولة حدادا على وفاته.

وأصدر اتحاد ولاية بارا لكرة الصالات (FEFUSPA) بيانا رسميا أعرب فيه عن بالغ أسفه لفقدان اللاعب، وجاء فيه:"بحزن عميق تلقينا خبر وفاة أنطونيو إيدسون دوس سانتوس سوسا، الرياضي الذي تميز بالتفاني والموهبة وروح الفريق. سيبقى حضوره خالدًا داخل وخارج الملعب، ليس كلاعب مثالي فحسب، بل أيضًا كشخص ترك أثرًا في قلوب الجميع".

وفيات مشابهة في الملاعب

رحيل إيدسون يعيد إلى الأذهان حوادث مأساوية مشابهة، إذ شهدت الملاعب عبر التاريخ وفيات مفاجئة لنجوم أثناء ممارسة الرياضة، مثل اللاعب الإسباني أنطونيو بويرتا الذي توفي عام 2007 إثر أزمة قلبية، والمصري محمد عبدالوهاب خلال مران الأهلي عام 2006، والكاميروني باتريك إيكينغ عام 2016.

لتبقى واقعة الحارس البرازيلي صدمة جديدة تؤكد هشاشة لحظات الفرح في الملاعب، التي قد تتحول بين لحظة وأخرى إلى فاجعة.