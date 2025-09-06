فادية عكاشة: فخورة بكل أعمالي وبعتبرها أولادي | خاص

التقى موقع صدى البلد بالفنانة القديرة فادية عكاشة في دار كبار الفنانين، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

و قالت فادية عكاشة في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " اقضي يومي أقرأ القرآن الكريم و يمثل لي السعادة و الفرحة ثم افطر و اجلس في حديقة الدار واجلس مع زملائي و بحس بالونس.

و أضافت فادية عكاشة " لم اعتزل الفن و أعشق الفن وسأعود قريباً لاني مش قادرة ابعد عن الفن أكثر من ذلك و الفن وحشني.

و تابعت فادية عكاشة فخورة بكل أعمالي و بعتبر أعمالي زي أولادي.



يذكر أن قالت الفنانة القديرة فادية عكاشة، أنها شاركت في الكثير من الأعمال الفنية بالمسرح والسينما والتليفزيون وحتى في الإذاعة قدمت شخصية بديعة مصابني.

وتحدثت الفنانة فادية عكاشة، عن سبب انتقالها إلى دار المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، موضحة أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية هو من طلب منها ذلك لتتلقى جلسات المخ والأعصاب الخاصة بها.



