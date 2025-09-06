ميار الببلاوي: زوج صديقة لى يعاني داخل إحدى المستشفيات بسبب سوء المعاملة

كشفت الفنانة المعتزلة والإعلامية ميار الببلاوي عن قضية مهمة تفجر فى فيديو لها بسبب حالة الخلل التى تشهده المنظومة الصحية.

وقالت ميار الببلاوي فى تصريح خاص لـ صدى البلد: أناقش اليوم قضية مهمة من خلال فيديو لى عن منظومة الصحة التى تشهد حالة خلل حيث هاتفتنى صديقة مقربة لى زوجها يعانى من جلطة فى القلب ودخل إحدى المستشفيات فى مصر الجديدة حيث وجدت معاملة غير آدمية من قبل الأطباء المسئولين عن العناية المركزة.

وأضافت ميار الببلاوي: المريض ساءت حالته الصحية وهو أمر لابد أن نقف عنده كثيرا ولابد من اصلاح منظومة الصحة وأهمها الاعتناء بالمرضى والمعاملة الحسنة.

ميار الببلاوي : زوجي وحب عمري

كان زوج الفنانة ميار الببلاوي قد تعرض لوعكة صحية بالسعودية، استدعت إجرائه عملية جراحية.

وقالت ميار الببلاوي: يارب هو زوجى وحب عمرى وأنت الشافى المعافى اشفى زوجى وارزقه الصحة والعافية ورده لى بألف سلامة، أول مرة تسافر وقلبى مقبوض استحلفكم بالله الدعاء لزوجى أرجوكم.

وردت الفنانة ميار الببلاوي ، على الادعاءات التي تعرضت لها بعد خطوبة نجلها وأنها تدعي الإصابة خوفا من الحسد، وأن الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.

وقالت في تصريح خاص لموقع صدى البلد: “الناس اللي اتنمرت عليا وعلى ابني في خطوبته وعلى عروسته، انتو ازاي عايشين كده بجد، اللي يقول ابني انتحر قبل كده، واللي يقول ابني عنده توحد، والعروسة مش عارف ايه، أي تأليف وخلاص، العروسة وأهلها حزنوا بدل ما يفرحوا، ومش فاهمة ليه ميتمش تجريم التعليقات على حسابات المشاهير”.

وأضافت ميار الببلاوي: “اللي قالوا إني ادعيت الإصابة في فرح ابني عشان أعمل ترند أو خايفة من الحسد ناس مريضة، بوظوا فرحتي بخطوبته، أنا اتعورت فعلا في الخطوبة وركبتي اتقطعت ولغاية دلوقتي مش قادرة أمشي، هل أنا محتاجة أمثل إني متعورة عشان أبقى ترند؟ ينفع ناس تقول للعروسة ربنا يعينك على العقربة حماتك”.